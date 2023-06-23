Втрати Росії: ЗСУ знищили 680 окупантів, 55 одиниць техніки та 44 артилерійські системи

Збройні Сили України знищили 680 російських окупантів, 55 одиниць техніки та 44 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Куп'янська, Кремінної та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнену Макарівку на півдні.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 223330 (+680),

— танків — 4017 (+4),

— бойових броньованих машин — 7798 (+15),

— артилерійських систем — 3985 (+44),

— РСЗВ — 617,

— Засобів ППО — 379 (+3) од.

— літаків — 314,

— вертольотів — 307,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3447 (+9),

— крилатих ракет — 1214,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6708 (+30),

— спеціальної техніки — 545 (+6).

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський.

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