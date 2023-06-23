Потери РФ: ВСУ уничтожили 680 оккупантов, 55 единиц техники и 44 артиллерийские системы
Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, 55 единиц техники и 44 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Купянска, Кременной и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденную Макаровку на юге.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 223330 (+680),
— танков — 4017 (+4),
— боевых бронированных машин — 7798 (+15),
— артиллерийских систем — 3985 (+44),
— РСЗО — 617,
— средств ПВО — 379 (+3) ед,
— самолетов — 314,
— вертолетов — 307,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9),
— крылатых ракет — 1214,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6708 (+30),
— специальной техники — 545 (+6).
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.
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