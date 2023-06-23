Потери РФ: ВСУ уничтожили 680 оккупантов, 55 единиц техники и 44 артиллерийские системы

Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, 55 единиц техники и 44 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Купянска, Кременной и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденную Макаровку на юге.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 223330 (+680),

— танков — 4017 (+4),

— боевых бронированных машин — 7798 (+15),

— артиллерийских систем — 3985 (+44),

— РСЗО — 617,

— средств ПВО — 379 (+3) ед,

— самолетов — 314,

— вертолетов — 307,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9),

— крылатых ракет — 1214,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6708 (+30),

— специальной техники — 545 (+6).

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.

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