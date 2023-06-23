Утром украинские зенитчики в Донецкой области сбили еще один российский вертолет Ка-52
23.06.2023, 08:34
Срочник Нацгвардии с ПЗРК (Фото: пресс-служба НГУ)
Около 05:00 украинские зенитчики в Донецкой области сбили еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
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"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "аллигатор" в Донецкой области сегодня утром", – написал он.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
- По состоянию на 19 июня украинские защитники сбили в Донецкой области за месяц семь российских Ка-52.
- К настоящему моменту за все время полномасштабной войны уничтожено 308 российских вертолетов.
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