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Утром украинские зенитчики в Донецкой области сбили еще один российский вертолет Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 08:34
Утром украинские зенитчики в Донецкой области сбили еще один российский вертолет Ка-52 - Фото
Срочник Нацгвардии с ПЗРК (Фото: пресс-служба НГУ)

Около 05:00 украинские зенитчики в Донецкой области сбили еще один российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "аллигатор" в Донецкой области сегодня утром", – написал он.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
  • По состоянию на 19 июня украинские защитники сбили в Донецкой области за месяц семь российских Ка-52.
  • К настоящему моменту за все время полномасштабной войны уничтожено 308 российских вертолетов.

Смотрите также: В Беларуси упал вертолет Ми-24 российских оккупантов – видео

Вадим Ребрина
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