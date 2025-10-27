В Аргентині на проміжних парламентських виборах перемогла партія президента

Політична сила Хав'єра Мілея набрала майже 41% голосів на виборах до парламенту

Хав’єр Мілей (Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA)

Партія президента Аргентини Хав’єра Мілея La Libertad Avanza здобула перемогу на проміжних парламентських виборах. Про це повідомив канал BBC.

Політична сила Мілея набрала майже 41% голосів, отримавши 13 з 24 місць у Сенаті та 64 зі 127 місць у нижній палаті парламенту. На виборах у неділю, 26 жовтня, обирали половину складу Палати депутатів (127 із 257 місць) та третину Сенату (24 із 72 місць).

Перемога на виборах дозволить президенту Аргентини просування його програми скорочення державних витрат та дерегуляції економіки.

Президент США Дональд Трамп привітав Мілея у соціальних мережах, написавши: "Він усіх нас виставляє у вигідному світлі". Перед голосуванням Трамп дав ясно зрозуміти, що виділення Аргентині $40 млрд залежатиме від збереження політичної активності Мілея.

Прихильники президента Аргентини вітали це рішення, хоча критики звинуватили американського лідера у втручанні іноземної влади у вибори, пише медіа.

Віддаючи шану своєму північноамериканському союзнику, Мілей заявив прихильникам: "Ми повинні закріпити курс реформ, на який ми вступили, щоб раз і назавжди змінити історію Аргентини… щоб знову зробити Аргентину великою".

Перед цими виборами у його партії було лише сім місць у Сенаті та 37 місць у нижній палаті. Це означало, що його програма скорочення видатків та реформ зіткнулася з різними політичними перешкодами.

Ці вибори стали першим національним випробуванням популярності Мілея з моменту його вступу на посаду у 2023 році, коли він пообіцяв скоротити державні витрати, застосувавши метафоричну "бензопилу". Він розмахував справжньою бензопилою під час своїх передвиборчих мітингів.

Відтоді він скоротив витрати на освіту, пенсії, охорону здоров'я, інфраструктуру та субсидії, а також звільнив десятки тисяч працівників державного сектору.

8 жовтня президент Аргентини Мілей дав концерт в Буенос-Айресі, щоб підняти свій рейтинг на тлі економічної кризи й протестів.

10 жовтня повідомлялося, що Міністерство фінансів США вийшло на аргентинський валютний ринок, здійснивши напередодні парламентських виборів в Аргентині пряму купівлю песо через американські банки.