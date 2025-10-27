В Аргентине на промежуточных парламентских выборах победила партия президента

Политическая сила Хавьера Милея набрала почти 41% голосов на выборах в парламент

Хавьер Милей (Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA)

Партия президента Аргентины Хавьера Милея La Libertad Avanza одержала победу на промежуточных парламентских выборах. Об этом сообщил канал BBC.

Политическая сила Милея набрала почти 41% голосов, получив 13 из 24 мест в Сенате и 64 из 127 мест в нижней палате парламента. На выборах в воскресенье, 26 октября, избирали половину состава Палаты депутатов (127 из 257 мест) и треть Сената (24 из 72 мест).

Победа на выборах позволит президенту Аргентины продвижение его программы сокращения государственных расходов и дерегуляции экономики.

Президент США Дональд Трамп поздравил Милея в социальных сетях, написав: "Он всех нас выставляет в выгодном свете". Перед голосованием Трамп дал ясно понять, что выделение Аргентине $40 млрд будет зависеть от сохранения политической активности Милея.

Сторонники президента Аргентины приветствовали это решение, хотя критики обвинили американского лидера во вмешательстве иностранной власти в выборы, пишет медиа.

Отдавая дань уважения своему североамериканскому союзнику, Милей заявил сторонникам: "Мы должны закрепить курс реформ, на который мы вступили, чтобы раз и навсегда изменить историю Аргентины... чтобы снова сделать Аргентину великой".

Перед этими выборами у его партии было только семь мест в Сенате и 37 мест в нижней палате. Это означало, что его программа сокращения расходов и реформ столкнулась с различными политическими препятствиями.

Эти выборы стали первым национальным испытанием популярности Милея с момента его вступления в должность в 2023 году, когда он пообещал сократить государственные расходы, применив метафорическую "бензопилу". Он размахивал настоящей бензопилой во время своих предвыборных митингов.

С тех пор он сократил расходы на образование, пенсии, здравоохранение, инфраструктуру и субсидии, а также уволил десятки тысяч работников государственного сектора.

8 октября президент Аргентины Милей дал концерт в Буэнос-Айресе, чтобы поднять свой рейтинг на фоне экономического кризиса и протестов.

10 октября сообщалось, что Министерство финансов США вышло на аргентинский валютный рынок, осуществив накануне парламентских выборов в Аргентине прямую покупку песо через американские банки.