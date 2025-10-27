В Аргентине на промежуточных парламентских выборах победила партия президента
Партия президента Аргентины Хавьера Милея La Libertad Avanza одержала победу на промежуточных парламентских выборах. Об этом сообщил канал BBC.
Политическая сила Милея набрала почти 41% голосов, получив 13 из 24 мест в Сенате и 64 из 127 мест в нижней палате парламента. На выборах в воскресенье, 26 октября, избирали половину состава Палаты депутатов (127 из 257 мест) и треть Сената (24 из 72 мест).
Победа на выборах позволит президенту Аргентины продвижение его программы сокращения государственных расходов и дерегуляции экономики.
Президент США Дональд Трамп поздравил Милея в социальных сетях, написав: "Он всех нас выставляет в выгодном свете". Перед голосованием Трамп дал ясно понять, что выделение Аргентине $40 млрд будет зависеть от сохранения политической активности Милея.
Сторонники президента Аргентины приветствовали это решение, хотя критики обвинили американского лидера во вмешательстве иностранной власти в выборы, пишет медиа.
Отдавая дань уважения своему североамериканскому союзнику, Милей заявил сторонникам: "Мы должны закрепить курс реформ, на который мы вступили, чтобы раз и навсегда изменить историю Аргентины... чтобы снова сделать Аргентину великой".
Перед этими выборами у его партии было только семь мест в Сенате и 37 мест в нижней палате. Это означало, что его программа сокращения расходов и реформ столкнулась с различными политическими препятствиями.
Эти выборы стали первым национальным испытанием популярности Милея с момента его вступления в должность в 2023 году, когда он пообещал сократить государственные расходы, применив метафорическую "бензопилу". Он размахивал настоящей бензопилой во время своих предвыборных митингов.
С тех пор он сократил расходы на образование, пенсии, здравоохранение, инфраструктуру и субсидии, а также уволил десятки тысяч работников государственного сектора.
- 8 октября президент Аргентины Милей дал концерт в Буэнос-Айресе, чтобы поднять свой рейтинг на фоне экономического кризиса и протестов.
- 10 октября сообщалось, что Министерство финансов США вышло на аргентинский валютный рынок, осуществив накануне парламентских выборов в Аргентине прямую покупку песо через американские банки.
