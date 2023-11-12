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У Євросоюзі більше розбіжностей щодо Близького Сходу, ніж щодо України – президент Латвії

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 15:35
У Євросоюзі більше розбіжностей щодо Близького Сходу, ніж щодо України – президент Латвії - Фото
Едгар Рінкевич (Фото - EPA)

Президент Латвії Едгар Рінкевич сказав, що хоча у деяких країн ЄС "свої погляди" на вступ України до Євросоюзу, проте навіть у питаннях щодо Близького Сходу розбіжностей між ними більше. Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

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Як сказав президент Латвії, деякі країни ЄС мають "свою точку зору" щодо України, однак, нагадав він, раніше Євросоюз зміг домовитися про санкції проти Росії та підтримку України.

"Зараз у ЄС більше розбіжностей щодо Близького Сходу, ніж щодо України", – сказав Рінкевич.

Президент Латвії вважає, що ЄС і НАТО потрібно готуватися до того, що війна Росії проти України триватиме довго, і закликав союзників дати Україні максимум зброї, яку вона просить, "бо поки що ми не дали стільки, скільки мали".

Він наполягає, що Захід має продовжувати підтримувати Україну постачанням зброї, оскільки якщо Росія доб'ється у війні проти України успіху, вона сприйме це як слабкість Заходу і продовжить агресію проти інших країн.

Рінкевич нагадав про активність російського терористичного угруповання Вагнера в Африці та офіційні прийняття делегації терористів ХАМАС у Москві.

Він також відзначив зближення Росії з Іраном, який постачає Кремлю зброю для війни проти України, провів паралель між агресією РФ проти України та напад ХАМАС на Ізраїль і сказав, що Заходу потрібно підтримувати як Україну, так і Ізраїль, оскільки атаки на них є прямими атаками на західні цінності та світовий порядок.

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Сергій Бережний
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