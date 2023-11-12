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В Евросоюзе больше разногласий по Ближнему Востоку, чем по Украине – президент Латвии

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 15:35
В Евросоюзе больше разногласий по Ближнему Востоку, чем по Украине – президент Латвии - Фото
Эдгар Ринкевич (Фото - EPA)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что хотя у некоторых стран ЕС "свои взгляды" на вступление Украины в Евросоюз, однако даже по Ближнему Востоку разногласий между ними больше. Об этом он заявил в интервью Associated Press

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Как сказал президент Латвии, некоторые страны ЕС имеют "свою точку зрения" по Украине, однако, напомнил он, ранее Евросоюз смог договориться о санкциях против России и о поддержке Украины.

"Сейчас в ЕС больше разногласий по Ближнему Востоку, чем по Украине", — сказал Ринкевич.

Президент Латвии считает, что ЕС и НАТО нужно готовиться к тому, что война России против Украины продлится долго, и призвал союзников дать Украине максимум оружия, которое она просит, "потому что пока мы не дали столько, сколько должны были".

Он настаивает, что Запад должен продолжать поддерживать Украину поставками оружия, поскольку если Россия добьется в войне против Украины успеха, она воспримет это как слабость Запада и продолжит агрессию уже против других стран. 

Ринкевич напомнил об активности российской террористической группировки Вагнера в Африке и об официальных приемах делегации террористов ХАМАС в Москве.

Он также отметил сближение России с Ираном, который поставляет Кремлю оружие для войны против Украины, провел параллель между агрессией РФ против Украины и нападением ХАМАС на Израиль и сказал, что Западу нужно поддерживать как Украину, так и Израиль, так как атаки на них являются прямыми атаками на западные ценности и мировой порядок.

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Сергей Бережной
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вступление в ЕСвойнаЛатвиявоенная помощьЭдгар Ринкевич

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