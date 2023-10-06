У Харкові приліт у житловий будинок. Під завалами знайшли загиблу дитину, постраждало немовля

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Російські окупанти вдарили по житловому будинку та іншому цивільному об'єкту у Харкові вранці 6 жовтня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, удари ворога припали виключно в цивільну інфраструктуру, в одному випадку — у житловий будинок.

Він наголосив, що є непідтверджена інформація, що під завалами будинку може бути дитина, рятувальники працюють на місці.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов пише, що внаслідок удару дев'ять цивільних звернулися за медичною допомогою, серед постраждалих — 11-місячна дитина.

Служби ліквідують наслідки прильотів.

ОНОВЛЕНО о 08:39. Терехов заявив, що з-під завалів дістали тіло дитини, вона загинула на місці.

Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Ще семеро людей поранено, розбір завалів триває.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу мешкало близько 100 осіб. Він також уточнив, що місцеві жителі перебували на поминках загиблого військового.

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