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В Харькове прилет в жилой дом. Под завалами может быть ребенок, пострадал младенец

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 08:07
В Харькове прилет в жилой дом. Под завалами может быть ребенок, пострадал младенец - Фото
Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Российские оккупанты ударили по жилому дому и другому гражданскому объекту в Харькове утром 6 октября. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре, в одном случае — по жилому дому.
Он отметил, что есть неподтвержденная информация, что под завалами дома может быть ребенок, спасатели работают на месте. 
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что в результате удара девять гражданских обратились за медицинской помощью, среди пострадавших — 11-месячный ребенок. 

Службы ликвидируют последствия прилетов. 

  • Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова. 
  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается.
  • Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.
  • Президент Зеленский об ударе по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев. 

Смотрите также: РФ одним ударом убила 15% жителей Грозы, скорректировать его мог местный: подробности

Дмитрий Гриниченко
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