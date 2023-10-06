В Харькове прилет в жилой дом. Под завалами может быть ребенок, пострадал младенец
06.10.2023, 08:07
Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)
Российские оккупанты ударили по жилому дому и другому гражданскому объекту в Харькове утром 6 октября. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре, в одном случае — по жилому дому.
Он отметил, что есть неподтвержденная информация, что под завалами дома может быть ребенок, спасатели работают на месте.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что в результате удара девять гражданских обратились за медицинской помощью, среди пострадавших — 11-месячный ребенок.
Службы ликвидируют последствия прилетов.
- Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
- 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается.
- Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.
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