В Ізраїлі схвалили тимчасовий закон про заборону іноземних ЗМІ – у США занепокоєні

Цей закон дає прем'єр-міністру та міністру зв'язку повноваження віддавати розпорядження про тимчасове закриття іноземних видань, які працюють в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Ввечері 1 квітня парламент Ізраїлю схвалив "закон про Al Jazeera": він надає уряду тимчасові повноваження забороняти іноземним новинним мережам працювати в країні, якщо служби безпеки вважають, що вони завдають шкоди національній безпеці. У США занепокоєні. Про це повідомило видання The Times of Israel.

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За даними видання, у другому та третьому читаннях на пленумі Кнесету (парламент Ізраїлю) закон було ухвалено 71 проти 10 голосів. Цей закон тимчасовий і втрачає чинність 31 липня або раніше, якщо уряд скасує оголошення надзвичайної ситуації у державі.

Зокрема, ізраїльський міністр зв’язку Шломо Кархі, який очолював просування закону, пообіцяв одразу після остаточного голосування, що канал новин Al Jazeera, який фінансується Катаром, буде закрито "найближчими днями", заявивши, що "свободи слова для рупорів ХАМАС в Ізраїлі не буде".

Цей закон дає прем'єр-міністру та міністру зв'язку повноваження віддавати розпорядження про тимчасове закриття іноземних видань, які працюють в Ізраїлі, та конфіскувати їхнє обладнання, якщо вважається, що вони "завдають реальної шкоди державній безпеці".

Видання зазначило, що відповідно до положень закону, будь-який наказ про закриття іноземного каналу новин повинен бути поданий протягом 24 годин для судового розгляду головою окружного суду, який потім протягом трьох днів повинен вирішити, чи бажають вони змінити або скоротити період.

За даними видання, США висловили занепокоєння з приводу цього закону, про що заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми віримо у свободу преси – це критично важливо. США підтримують критично важливу роботу, яку виконують журналісти в усьому світі, зокрема й ті, хто висвітлює конфлікт в Газі. Якщо ці репортажі правдиві – це викликає у нас занепокоєння", – повідомила вона.

Ця законодавча ініціатива пройшла перше читання на пленумі в лютому і була схвалена для другого і третього читань після розширених дебатів у Комітеті з національної безпеки Кнесету.

12 лютого повідомлялося, що у 2024 році Ізраїлю доведеться реалізувати майже рекордну кількість облігацій, щоб профінансувати війну проти угруповання ХАМАС.

26 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дорікнув США недостатньою підтримкою своєї країни.

30 березня видання The Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передання Ізраїлю бомб і винищувачів на кілька мільярдів доларів, попри побоювання Вашингтона з приводу ймовірного військового наступу ізраїльської армії на місто Рафах на півдні Гази.

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