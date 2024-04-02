В Израиле одобрили временный закон о запрете иностранных СМИ – в США обеспокоены

Этот закон дает премьер-министру и министру связи полномочия отдавать распоряжения о временном закрытии иностранных изданий, работающих в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Вечером 1 апреля парламент Израиля одобрил "закон об Al Jazeera": он предоставляет правительству временные полномочия запрещать иностранным новостным сетям работать в стране, если службы безопасности считают, что они наносят ущерб национальной безопасности. В США обеспокоены. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

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По данным издания, во втором и третьем чтениях на пленуме Кнессета (парламент Израиля) закон был принят 71 против 10 голосов. Этот закон временный и теряет силу 31 июля или раньше, если правительство отменит объявление чрезвычайной ситуации в государстве.

В частности, израильский министр связи Шломо Кархи, который возглавлял продвижение закона, пообещал сразу после окончательного голосования, что канал новостей Al Jazeera, финансируемый Катаром, будет закрыт "в ближайшие дни", заявив, что "свободы слова для рупоров ХАМАС в Израиле не будет".

Этот закон дает премьер-министру и министру связи полномочия отдавать распоряжения о временном закрытии иностранных изданий, работающих в Израиле, и конфисковать их оборудование, если считается, что они "наносят реальный ущерб государственной безопасности".

Издание отметило, что в соответствии с положениями закона, любой приказ о закрытии иностранного новостного канала должен быть подан в течение 24 часов для судебного рассмотрения председателем окружного суда, который затем в течение трех дней должен решить, желают ли они изменить или сократить период.

По данным издания, США выразили беспокойство по поводу этого закона, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы верим в свободу прессы – это критически важно. США поддерживают критически важную работу, которую выполняют журналисты во всем мире, в том числе и те, кто освещает конфликт в Газе. Если эти репортажи правдивы – это вызывает у нас беспокойство", – сообщила она.

Эта законодательная инициатива прошла первое чтение на пленуме в феврале и была одобрена для второго и третьего чтений после расширенных дебатов в Комитете по национальной безопасности Кнессета.

12 февраля сообщалось, что в 2024 году Израилю придется реализовать почти рекордное количество облигаций, чтобы профинансировать войну против группировки ХАМАС.

26 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул США в недостаточной поддержке своей страны.

30 марта издание The Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников сообщило, что администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу предполагаемого военного наступления израильской армии на город Рафах на юге Газы.

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