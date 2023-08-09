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У Кремлі побачили загрозу дипломатичної ізоляції після саміту в Джидді без Росії – росЗМІ

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09.08.2023, 22:17
У Кремлі побачили загрозу дипломатичної ізоляції після саміту в Джидді без Росії – росЗМІ - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Саміт у Саудівській Аравії, де 40 держав без РФ обговорювали закінчення війни, створює загрози для Кремля, повідомляє росЗМІ The Moscow Times з посиланням на російських чиновників, пов'язаних з дипломатією.

За словами співрозмовника, Україна намагається "намацати" нову тактику – доєднати до діалогу країни Глобального півдня, одночасно дипломатично ізолювавши Росію.

Інше джерело видання, близьке до Кремля заявило, що Росії доведеться шукати "якісь відповіді" на нову тактику України.

"Бо як би ми не говорили, що з нами світова більшість, ніхто не визнав приєднання не лише до Запорізької та Херсонської областей, а й навіть Криму. На цьому, звичайно, зараз Київ і гратиме, щоб ізолювати Москву по максимуму", – пояснює він.

Співрозмовник медіа у МЗС Росії заявив, що РФ "було б корисно" зібрати власний саміт про шляхи "врегулювання".

Проте джерело зазначило, що проблема полягає в тому, що керівництво Росії поки не готово йти "навіть на найменші компроміси".

  • 5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять до кінця року провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
  • Wall Street Journal заявляло, що на саміті Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення російських військ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента спростував це.

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Артем Джеріпа
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