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В Кремле увидели угрозу дипломатической изоляции после саммита в Джидде без РФ – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 22:17
В Кремле увидели угрозу дипломатической изоляции после саммита в Джидде без РФ – росСМИ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Саммит в Саудовской Аравии, где 40 государств без РФ обсуждали окончание войны, создает угрозы для Кремля, сообщает росСМИ The Moscow Times со ссылкой на российских чиновников, связанных с дипломатией.

По словам собеседника, Украина пытается "нащупать" новую тактику – присоединить к диалогу страны Глобального юга, одновременно дипломатически изолировав Россию.

Другой источник издания, близкий к Кремлю заявил, что России придется искать "какие-то ответы" на новую тактику Украины.

"Потому что как бы мы ни говорили, что с нами мировое большинство, никто не признал присоединение не только Запорожской и Херсонской областей, но даже Крыма. На этом, конечно, сейчас Киев и будет играть, чтобы изолировать Москву по максимуму", – объясняет он.

Собеседник медиа в МИД России заявил, что РФ "было бы полезно" собрать собственный саммит о путях "урегулирования".

Однако источник отметил, что проблема состоит в том, что руководство России пока не готово идти "даже на малейшие компромиссы".

  • 5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • Wall Street Journal заявляло, что на саммите Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров по выводу российских войск со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента опроверг это.

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Артём Джерипа
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