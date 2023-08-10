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У Куп'янському районі можуть провести обов'язкову евакуацію з прифронтових сіл – ОВА

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 06:46
У Куп'янському районі можуть провести обов'язкову евакуацію з прифронтових сіл – ОВА - Фото
Олег Синєгубов (Скриншот відео)

У прифронтових селах Куп'янського району може бути проведено обов'язкову евакуацію мирного населення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, із 53 населених пунктів Куп'янського району, розташованих поблизу зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Це питання влада області обговорювала ввечері 9 серпня на апаратній нараді в Харківській ОВА у зв'язку із загостренням оперативної ситуації.

"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, зокрема використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних громадян суттєво зросли", – написав Синєгубов.

Орієнтовно до евакуації підлягають понад 11 000 осіб, зокрема 600 дітей.

Наголошується, що всім евакуйованим буде надано необхідну допомогу, вони будуть забезпечені тимчасовим житлом на безпечних територіях.

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Наталія Медведєва
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війнаХарківська областьолег СинєгубовевакуаціяКуп'янськ
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