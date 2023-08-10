В Купянском районе могут провести обязательную эвакуацию из прифронтовых сел – ОВА

В прифронтовых селах Купянского района может быть проведена обязательная эвакуация мирного населения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Как отмечается, из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей.

Этот вопрос власти области обсуждали вечером 9 августа на аппаратном совещании в Харьковской ОВА в связи с обострением оперативной обстановки.

"Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. В таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских лиц существенно выросли", – написал Синегубов.

Ориентировочно эвакуации подлежат более 11 000 человек, в том числе 600 детей.

Подчеркивается, что всем эвакуированным будет оказана необходимая помощь, они будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.

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