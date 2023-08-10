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В Купянском районе могут провести обязательную эвакуацию из прифронтовых сел – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 06:46
В Купянском районе могут провести обязательную эвакуацию из прифронтовых сел – ОВА - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

В прифронтовых селах Купянского района может быть проведена обязательная эвакуация мирного населения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей.

Этот вопрос власти области обсуждали вечером 9 августа на аппаратном совещании в Харьковской ОВА в связи с обострением оперативной обстановки.

"Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. В таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских лиц существенно выросли", – написал Синегубов.

Ориентировочно эвакуации подлежат более 11 000 человек, в том числе 600 детей.

Подчеркивается, что всем эвакуированным будет оказана необходимая помощь, они будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

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Наталья Медведева
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