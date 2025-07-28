В ООН розглянуть рішення щодо існування двох держав – Ізраїлю та Палестини
На конференції Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, організованій Францією та Саудівською Аравією, почнуть розглядати можливість реалізації рішення про існування двох держав – Ізраїлю та Палестини. Про це повідомляє Le Figaro.
Конференція відбудеться 28-29 липня на рівні міністрів закордонних справ.
Французьке МЗС заявило, що його очільник Жан-Ноель Барро та його колеги звернуться до інших країн із закликом "продовжити глобальну політичну динаміку, що має привести до визнання держави Палестина, нормалізації відносин з Ізраїлем та роззброєння ХАМАСу".
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив в інтерв'ю La Tribune Dimanche, що, як очікується, інші європейські країни на цій конференції "підтвердять свій намір визнати державу Палестина", але не уточнив, які саме.
На заході також очікуються виступи представників понад 100 країн, проте Ізраїль і США не братимуть участі у зустрічі.
Конференцію спочатку планували провести у червні, але її перенесли через ізраїльську операцію проти Ірану.
- 24 липня президент Емманюель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- 25 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти.
- 26 липня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.
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