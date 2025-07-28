В ООН розглянуть рішення щодо існування двох держав – Ізраїлю та Палестини

Засідання ООН (Фото: un.org)

На конференції Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, організованій Францією та Саудівською Аравією, почнуть розглядати можливість реалізації рішення про існування двох держав – Ізраїлю та Палестини. Про це повідомляє Le Figaro.

Конференція відбудеться 28-29 липня на рівні міністрів закордонних справ.

Французьке МЗС заявило, що його очільник Жан-Ноель Барро та його колеги звернуться до інших країн із закликом "продовжити глобальну політичну динаміку, що має привести до визнання держави Палестина, нормалізації відносин з Ізраїлем та роззброєння ХАМАСу".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив в інтерв'ю La Tribune Dimanche, що, як очікується, інші європейські країни на цій конференції "підтвердять свій намір визнати державу Палестина", але не уточнив, які саме.

На заході також очікуються виступи представників понад 100 країн, проте Ізраїль і США не братимуть участі у зустрічі.

Конференцію спочатку планували провести у червні, але її перенесли через ізраїльську операцію проти Ірану.

Довідка У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.