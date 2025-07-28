В ООН рассмотрят решение о существовании двух государств – Израиля и Палестины

Заседание ООН (Фото: un.org)

На конференции Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, организованной Францией и Саудовской Аравией, начнут рассматривать возможность реализации решения о существовании двух государств – Израиля и Палестины. Об этом сообщает Le Figaro.

Конференция состоится 28-29 июля на уровне министров иностранных дел.

Французский МИД заявил, что его глава Жан-Ноэль Барро и его коллеги обратятся к другим странам с призывом "продолжить глобальную политическую динамику, которая должна привести к признанию государства Палестина, нормализации отношений с Израилем и разоружению ХАМАСа".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью La Tribune Dimanche, что, как ожидается, другие европейские страны на этой конференции "подтвердят свое намерение признать государство Палестина", но не уточнил, какие именно.

На мероприятии также ожидаются выступления представителей более 100 стран, однако Израиль и США не будут участвовать во встрече.

Конференцию изначально планировали провести в июне, но ее перенесли из-за израильской операции против Ирана.

Справка В 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины. В 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины.