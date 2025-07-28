В ООН рассмотрят решение о существовании двух государств – Израиля и Палестины
На конференции Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, организованной Францией и Саудовской Аравией, начнут рассматривать возможность реализации решения о существовании двух государств – Израиля и Палестины. Об этом сообщает Le Figaro.
Конференция состоится 28-29 июля на уровне министров иностранных дел.
Французский МИД заявил, что его глава Жан-Ноэль Барро и его коллеги обратятся к другим странам с призывом "продолжить глобальную политическую динамику, которая должна привести к признанию государства Палестина, нормализации отношений с Израилем и разоружению ХАМАСа".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью La Tribune Dimanche, что, как ожидается, другие европейские страны на этой конференции "подтвердят свое намерение признать государство Палестина", но не уточнил, какие именно.
На мероприятии также ожидаются выступления представителей более 100 стран, однако Израиль и США не будут участвовать во встрече.
Конференцию изначально планировали провести в июне, но ее перенесли из-за израильской операции против Ирана.
- 24 июля президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину и он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- 25 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестинское государство. Госсекретарь США Марко Рубио также высказался против.
- 26 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что признание Палестинской государственности должно быть частью плана обеспечения длительной безопасности для палестинцев и израильтян.
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