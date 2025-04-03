В ОП вважають необхідною присутність військ партнерів в Україні як гарантію безпеки
Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки, вважає заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Свою думку він висловив під час зустрічі з журналістами 2 квітня, передає Суспільне.
За словами Паліси, наразі питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Зокрема торкаються таких аспектів: повноваження, порядок дій у різних доменах – сухопутному, морському та повітряному.
Заступник глави ОП зазначив, що Україна зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.
Паліса наголосив, що кожен розгорнутий підрозділ повинен мати систему протиповітряної оборони для захисту з повітря, забезпечити надійне логістичне розгортання, мати засоби радіоелектронної боротьби, координувати взаємодію з авіацією, а у випадку військово-морської присутності – гарантувати захист і охорону морських сил.
"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", – констатував він.
- 20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- 16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні 10 000 миротворців.
- 20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.
- 26 березня Reuters писало, що зусилля Європи щодо гарантій безпеки для України зміщуються від відправлення військового контингенту до інших альтернатив.