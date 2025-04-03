В ОП вважають необхідною присутність військ партнерів в Україні як гарантію безпеки

Павло Паліса (Фото: 93 ОМБр)

Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки, вважає заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Свою думку він висловив під час зустрічі з журналістами 2 квітня, передає Суспільне.

За словами Паліси, наразі питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Зокрема торкаються таких аспектів: повноваження, порядок дій у різних доменах – сухопутному, морському та повітряному.

Заступник глави ОП зазначив, що Україна зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.

Паліса наголосив, що кожен розгорнутий підрозділ повинен мати систему протиповітряної оборони для захисту з повітря, забезпечити надійне логістичне розгортання, мати засоби радіоелектронної боротьби, координувати взаємодію з авіацією, а у випадку військово-морської присутності – гарантувати захист і охорону морських сил.

"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", – констатував він.

20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні 10 000 миротворців.

20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.

26 березня Reuters писало, що зусилля Європи щодо гарантій безпеки для України зміщуються від відправлення військового контингенту до інших альтернатив.