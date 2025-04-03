В ОП считают необходимым присутствие войск партнеров в Украине как гарантию безопасности

В настоящее время вопрос контингента и его формирование обсуждается с союзниками

Павел Палиса (Фото: 93 ОМБр)

Присутствие военного контингента других стран в Украине необходимо для обеспечения безопасности, считает заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Свое мнение он высказал на встрече с журналистами 2 апреля, передает Суспильне.

По словам Палисы, в настоящее время вопрос контингента и его формирование обсуждается с союзниками. В частности затрагивают следующие аспекты: полномочия, порядок действий в различных доменах – сухопутном, морском и воздушном.

Замглавы ОП отметил, что Украина заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений.

Палиса подчеркнул, что каждое развернутое подразделение должно иметь систему противовоздушной обороны для защиты с воздуха, обеспечить надежное логистическое развертывание, иметь средства радиоэлектронной борьбы, координировать взаимодействие с авиацией, а в случае военно-морского присутствия – гарантировать защиту и охрану морских сил.

"Это комплексный вопрос, нуждающийся в тщательном планировании с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", – констатировал он.

20 февраля 2025 года сообщалось, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

16 марта The Sunday Times писала, что Запад планирует разместить в Украине 10 000 миротворцев.

20 марта The Telegraph сообщала, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.

26 марта Reuters писало, что усилия Европы по гарантиям безопасности для Украины смещаются от отправки военного контингента к другим альтернативам.