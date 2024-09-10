В Оренбурзькій області РФ вночі горів нафтопровід, є загиблі

Ворог стверджує, що пожежа виникла під час зварювальних робіт

Пожежа на нафтопроводі в Оренбурзькій області (Фото: соцмережі)

Вдень 10 вересня в Оренбурзькій області РФ виникла пожежа на нафтопроводі. Про це повідомили державні пропагандистські ресурси країни-агресора.

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За даними Telegram-каналів росіян, нафтопровід на території Гаршинського родовища Оренбурзької області зайнявся ще вночі. За даними топпропагандистів РФ, його вже загасили.

Ворог стверджує, що пожежа виникла під час зварювальних робіт. Внаслідок інциденту дві особи загинули, ще три – поранені.

Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших дронових атак: Міноборони РФ стверджує, що було збито 144 безпілотники, з яких 20 – над Московською областю.

Під ударом були щонайменше вісім областей РФ. Росіяни повідомляли про пожежу на аеродромі "Жуковський". "Внуково" закривали через уламки на злітно-посадковій смузі. Аеропорти "Шереметьєво" і "Домодєдово" припинили роботу.

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