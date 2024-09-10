В Оренбургской области РФ ночью горел нефтепровод, есть погибшие

Враг утверждает, что пожар возник во время сварочных работ

Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области (Фото: соцсети)

Днем 10 сентября в Оренбургской области РФ возник пожар на нефтепроводе. Об этом сообщили государственные пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

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По данным Telegram-каналов россиян, нефтепровод на территории Гаршинского месторождения Оренбургской области занялся еще ночью. По данным топ-пропагандистов РФ, его уже потушили.

Враг утверждает, что пожар возник во время сварочных работ. В результате инцидента два человека погибли, еще три – ранены.

Этой ночью произошла одна из самых массированных дроновых атак: Минобороны РФ утверждает, что были сбиты 144 беспилотника, из которых 20 – над Московской областью.

Под ударом находились не менее восьми областей РФ. Россияне сообщали о пожаре на аэродроме "Жуковский". "Внуково" закрывали из-за обломков на взлетно-посадочной полосе. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" прекратили работу.

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