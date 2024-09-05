У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу
Рятувальники (Фото: ДСНС)

У Полтаві збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару по навчальному закладу. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Станом на ранок 5 вересня стало відомо про ще одного загиблого, загальна кількість жертв зросла до 54 осіб. Ще 297 людей отримали поранення та інші травми під час обстрілу.

У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу
У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу
У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають з "урахуванням безпекової ситуації", кажуть у ДСНС. Під завалами навчального корпусу можуть бути ще до п‘яти осіб. Рятувальники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття.

У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу

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