У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу
У Полтаві збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару по навчальному закладу. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Станом на ранок 5 вересня стало відомо про ще одного загиблого, загальна кількість жертв зросла до 54 осіб. Ще 297 людей отримали поранення та інші травми під час обстрілу.
Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають з "урахуванням безпекової ситуації", кажуть у ДСНС. Під завалами навчального корпусу можуть бути ще до п‘яти осіб. Рятувальники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття.
- Росіяни вдарили по Полтаві 3 вересня, ймовірно, двома ракетами "Іскандер-М". Зеленський повідомив, що через атаку частково зруйнована будівля Інституту зв'язку.
- Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.
- Станом на 4 вересня 65 постраждалих перебували у важкому стані в лікарні.
Читайте також: "Пряме влучання по нашому корпусу". Ракетний удар по Інституту зв'язку у Полтаві – які висновки