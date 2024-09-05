У Полтаві збільшилася кількість загиблих через удар по навчальному закладу

Рятувальники продовжують розбирати завали, під руїнами можуть ще бути люди

Рятувальники (Фото: ДСНС)

У Полтаві збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару по навчальному закладу. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Станом на ранок 5 вересня стало відомо про ще одного загиблого, загальна кількість жертв зросла до 54 осіб. Ще 297 людей отримали поранення та інші травми під час обстрілу.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають з "урахуванням безпекової ситуації", кажуть у ДСНС. Під завалами навчального корпусу можуть бути ще до п‘яти осіб. Рятувальники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття.

Росіяни вдарили по Полтаві 3 вересня, ймовірно, двома ракетами "Іскандер-М". Зеленський повідомив, що через атаку частково зруйнована будівля Інституту зв'язку.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

Станом на 4 вересня 65 постраждалих перебували у важкому стані в лікарні.

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