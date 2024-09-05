В Полтаве увеличилось количество погибших из-за удара по учебному заведению

Спасатели продолжают разбирать завалы, под руинами могут быть еще люди

Спасатели (Фото: ГСЧС)

В Полтаве увеличилось количество погибших в результате ракетного удара по учебному заведению. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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По состоянию на утро 5 сентября стало известно еще об одном погибшем, общее число жертв возросло до 54 человек. Еще 297 человек получили ранения и другие травмы при обстреле.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются с "учетом ситуации безопасности", говорят в ГСЧС. Под завалами учебного корпуса могут находиться еще до пяти человек. Спасатели уже разобрали и вывезли 1760 тонн строительного мусора.

Россияне ударили по Полтаве 3 сентября, вероятно, двумя ракетами "Искандер-М". Зеленский сообщил, что из-за атаки частично разрушено здание Института связи.

Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.

По состоянию на 4 сентября 65 пострадавших находились в тяжелом состоянии в больнице.

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