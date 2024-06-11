В РФ пишуть, що мер Куп'янська, який здав місто, помер після замаху. В Україні уточнюють

8 червня ГУР повідомляло, що на Мацегору скоїли замах у Росії

Геннадій Мацегора (Фото: Facebook)

Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який втік до Росії під час повномасштабного російського вторгнення, помер після того, як на нього скоїли замах на початку червня. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у Силах оборони і розвідки, але згодом сказав, що дані уточнюються.

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"За наявними даними, інформація підтверджується", – заявив співрозмовник.

Цю інформацію також розповсюдили російські ЗМІ, посилаючись на повідомлення матері мера-зрадника в соцмережі.

Раніше ГУР повідомляло, що 7 червня у Бєлгородській області на Мацегору скоїли замах, після чого він кілька днів перебував у важкому стані.

"Московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта. Московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються [врятувати життя] Мацегорі", – йшлося у заяві розвідки.

УТОЧНЕНО О 20:30. Співрозмовник LIGA.net в Силах безпеки і оборони повідомив, що інформація про смерть все ж потребує додаткового уточнення.

27 лютого мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що погодився пропустити російські війська до міста, "щоб уникнути людських жертв та руйнувань". Після цього – втік до Бєлгородської області, коли Куп'янськ звільнили.

Прокуратура інкримінувала йому державну зраду.

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