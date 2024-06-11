В РФ пишуть, що мер Куп'янська, який здав місто, помер після замаху. В Україні уточнюють
Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який втік до Росії під час повномасштабного російського вторгнення, помер після того, як на нього скоїли замах на початку червня. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у Силах оборони і розвідки, але згодом сказав, що дані уточнюються.
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"За наявними даними, інформація підтверджується", – заявив співрозмовник.
Цю інформацію також розповсюдили російські ЗМІ, посилаючись на повідомлення матері мера-зрадника в соцмережі.
Раніше ГУР повідомляло, що 7 червня у Бєлгородській області на Мацегору скоїли замах, після чого він кілька днів перебував у важкому стані.
"Московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта. Московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються [врятувати життя] Мацегорі", – йшлося у заяві розвідки.
УТОЧНЕНО О 20:30. Співрозмовник LIGA.net в Силах безпеки і оборони повідомив, що інформація про смерть все ж потребує додаткового уточнення.
- 27 лютого мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що погодився пропустити російські війська до міста, "щоб уникнути людських жертв та руйнувань". Після цього – втік до Бєлгородської області, коли Куп'янськ звільнили.
- Прокуратура інкримінувала йому державну зраду.
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