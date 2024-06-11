Мэр Купянска, сдавший город врагу, умер после совершенного на него покушения – источник

8 июня ГУР сообщало, что на Мацегору покушались в России

Геннадий Мацегора (Фото: Facebook)

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, сбежавший в Россию во время полномасштабного российского вторжения, умер после того, как на него покушались в начале июня. Это LIGA.net подтвердил собеседник в Силах обороны и разведки.

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"По имеющимся данным, информация подтверждается", – заявил собеседник.

Ранее ГУР сообщало, что 7 июня в Белгородской области на Мацегору совершили покушение, после чего в течение нескольких дней он был в тяжелом состоянии.

"Московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта. Московские врачи уже вторые сутки пытаются [спасти жизнь] Мацегоре", – говорилось в заявлении разведки.

27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что согласился пропустить российские войска в город "во избежание человеческих жертв и разрушений". После этого – бежал в Белгородскую область, когда Купянск был освобожден.

Прокуратура инкриминировала ему государственную измену.

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