RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Росії мінус "Солнцепек", окупанти намагались повернути втрачене біля Старомайорського

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 19:50
У Росії мінус
"Солнцепек" (Скриншот з відео)

Росіяни безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі звільненого Силами оборони Старомайорського, а ЗСУ знищили протягом доби "легенду" російської пропаганди – важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області.

У Росії мінус "Солнцепек", окупанти намагались повернути втрачене біля Старомайорського

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.

У Росії мінус "Солнцепек", окупанти намагались повернути втрачене біля Старомайорського

На Шахтарському напрямку в районі Старомайорського ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення.

У Росії мінус "Солнцепек", окупанти намагались повернути втрачене біля Старомайорського

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", артилерійський засіб на вогневій позиції та чотири райони зосередження особового складу ворога, йдеться у зведенні Генштабу.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це "легенда" російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
  • 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.
  • 28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

Дивіться також: Українські військові спростовують брехню російської пропаганди про Старомайорське – відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаГенштабсолнцепектос-1старомайорське
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 