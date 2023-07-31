У Росії мінус "Солнцепек", окупанти намагались повернути втрачене біля Старомайорського

Росіяни безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі звільненого Силами оборони Старомайорського, а ЗСУ знищили протягом доби "легенду" російської пропаганди – важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку в районі Старомайорського ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", артилерійський засіб на вогневій позиції та чотири райони зосередження особового складу ворога, йдеться у зведенні Генштабу.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це "легенда" російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ОС-1А "Солнцепек" – це "легенда" російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.

28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

Дивіться також: Українські військові спростовують брехню російської пропаганди про Старомайорське – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.