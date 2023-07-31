У России минус "Солнцепек", оккупанты пытались вернуть утраченное возле Старомайорского

Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе освобожденного Силами обороны Старомайорского, а ВСУ уничтожили в течение суток "легенду" российской пропаганды – тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении в районе Старомайорского враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и четыре района сосредоточения личного состава врага, говорится в сводке Генштаба.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это "легенда" российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это "легенда" российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.

28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

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