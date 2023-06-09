У російській Уфі на вокзалі горять цистерни з паливом: фото, відео – росЗМІ

У місті Уфа Російської Федерації на залізничному вокзалі нібито горять цистерни з паливом та склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ Astra та Baza.

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За попередньою інформацією, пожежа нібито сталася на залізничних коліях, горять цистерни з паливом, пише Astra.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

РосЗМІ Baza заявляє, що на вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом та склад паливно-мастильних матеріалів.

Повідомляється про площу пожежі у 300 квадратних метрів. За попередніми даними, без постраждалих.

Також з'явились відео нібито з місця подій.

Наразі немає можливості спростувати або підтвердити цю інформацію.

7 червня 2023 року російські пропагандисти повідомили про нібито знищення чотирьох релейних шаф на російській залізниці у Челябінській області та двох у Санкт-Петербурзі.

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