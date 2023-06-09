У російській Уфі на вокзалі горять цистерни з паливом: фото, відео – росЗМІ
У місті Уфа Російської Федерації на залізничному вокзалі нібито горять цистерни з паливом та склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ Astra та Baza.
За попередньою інформацією, пожежа нібито сталася на залізничних коліях, горять цистерни з паливом, пише Astra.
Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.
РосЗМІ Baza заявляє, що на вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом та склад паливно-мастильних матеріалів.
Повідомляється про площу пожежі у 300 квадратних метрів. За попередніми даними, без постраждалих.
Також з'явились відео нібито з місця подій.
Наразі немає можливості спростувати або підтвердити цю інформацію.
- 7 червня 2023 року російські пропагандисти повідомили про нібито знищення чотирьох релейних шаф на російській залізниці у Челябінській області та двох у Санкт-Петербурзі.
Читайте також: У Новосибірську на авіазаводі згорів Су-24. Російські партизани кажуть – їхня робота: відео
Коментарі