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У російській Уфі на вокзалі горять цистерни з паливом: фото, відео – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 20:27
У російській Уфі на вокзалі горять цистерни з паливом: фото, відео – росЗМІ - Фото
Скриншот з відео

У місті Уфа Російської Федерації на залізничному вокзалі нібито горять цистерни з паливом та склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ Astra та Baza.

За попередньою інформацією, пожежа нібито сталася на залізничних коліях, горять цистерни з паливом,  пише Astra.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

РосЗМІ Baza заявляє, що на вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом та склад паливно-мастильних матеріалів.

Повідомляється про площу пожежі у 300 квадратних метрів. За попередніми даними, без постраждалих.

Також з'явились відео нібито з місця подій.

Наразі немає можливості спростувати або підтвердити цю інформацію.

  • 7 червня 2023 року російські пропагандисти повідомили про нібито знищення чотирьох релейних шаф на російській залізниці у Челябінській області та двох у Санкт-Петербурзі.

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Артем Джеріпа
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Росіяпожежапаливозалізничний вокзалпаливно-мастильні матеріали
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