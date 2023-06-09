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В российской Уфе на вокзале горят цистерны с топливом: фото, видео – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 20:27
В российской Уфе на вокзале горят цистерны с топливом: фото, видео – росСМИ - Фото
Скриншот с видео

В городе Уфа Российской Федерации на железнодорожном вокзале якобы горят цистерны с топливом и склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ Astra и Baza.

По предварительной информации, пожар якобы произошел на железнодорожных путях, горят цистерны с топливом, пишет Astra.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

РосСМИ Baza заявляет, что на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад горюче-смазочных материалов.

Сообщается о площади пожара 300 квадратных метров. По предварительным данным, без пострадавших.

Также появилось видео якобы с места событий.

Пока нет возможности опровергнуть или подтвердить эту информацию.

  • 7 июня 2023 года российские пропагандисты сообщили о якобы уничтожении четырех релейных шкафов на российской железной дороге в Челябинской области и двух в Санкт-Петербурге.

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Артём Джерипа
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