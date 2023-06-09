В российской Уфе на вокзале горят цистерны с топливом: фото, видео – росСМИ
В городе Уфа Российской Федерации на железнодорожном вокзале якобы горят цистерны с топливом и склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ Astra и Baza.
По предварительной информации, пожар якобы произошел на железнодорожных путях, горят цистерны с топливом, пишет Astra.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
РосСМИ Baza заявляет, что на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад горюче-смазочных материалов.
Сообщается о площади пожара 300 квадратных метров. По предварительным данным, без пострадавших.
Также появилось видео якобы с места событий.
Пока нет возможности опровергнуть или подтвердить эту информацию.
- 7 июня 2023 года российские пропагандисты сообщили о якобы уничтожении четырех релейных шкафов на российской железной дороге в Челябинской области и двух в Санкт-Петербурге.
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