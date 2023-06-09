В российской Уфе на вокзале горят цистерны с топливом: фото, видео – росСМИ

В городе Уфа Российской Федерации на железнодорожном вокзале якобы горят цистерны с топливом и склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ Astra и Baza.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительной информации, пожар якобы произошел на железнодорожных путях, горят цистерны с топливом, пишет Astra.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

РосСМИ Baza заявляет, что на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад горюче-смазочных материалов.

Сообщается о площади пожара 300 квадратных метров. По предварительным данным, без пострадавших.

Также появилось видео якобы с места событий.

Пока нет возможности опровергнуть или подтвердить эту информацию.

7 июня 2023 года российские пропагандисты сообщили о якобы уничтожении четырех релейных шкафов на российской железной дороге в Челябинской области и двух в Санкт-Петербурге.

Читайте также: В Новосибирске на авиазаводе сгорел Су-24. Российские партизаны говорят – их работа: видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.