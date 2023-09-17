У Севастополі голосно, з різних районів міста повідомляють про "бавовни"
Мешканці тимчасово окупованого Севастополя у Криму повідомляють у соцмережах про гучні звуки, схожі на вибухи, які чути майже у всіх районах міста.
Як повідомляють, "бавовни" було чути в Балаклаві, на Північній стороні, в районі парку Перемоги (бухта Камишова), а також з боку мису Фіолент, починаючи приблизно з 20:15.
Як заявили окупанти, російські ППО знищили два "БПЛА над південно-західною частиною Криму".
Суспільне повідомляє з посиланням на свої джерела у розвідці, що проводиться спільна операція Головного управління розвідки Міноборони та Військово-морських сил України.
Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на свого кореспондента, близько 20:30 у центрі Севастополя було чути "потужний вибух".
"У центрі Севастополя щось гарно горить", пише Telegram Кримський вітер і публікує фотографію.
Користувачі соцмереж пишуть, що у центрі Севастополя відчувається сильне задимлення з неприємним запахом. Російський гауляйтер Севастополя спробував пояснити його тим, що в районі Південної бухти окупанти застосували "табельні засоби аерозольного маскування".
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