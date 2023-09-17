У Севастополі голосно, з різних районів міста повідомляють про "бавовни"

Мешканці тимчасово окупованого Севастополя у Криму повідомляють у соцмережах про гучні звуки, схожі на вибухи, які чути майже у всіх районах міста.

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Як повідомляють, "бавовни" було чути в Балаклаві, на Північній стороні, в районі парку Перемоги (бухта Камишова), а також з боку мису Фіолент, починаючи приблизно з 20:15.

Як заявили окупанти, російські ППО знищили два "БПЛА над південно-західною частиною Криму".

Суспільне повідомляє з посиланням на свої джерела у розвідці, що проводиться спільна операція Головного управління розвідки Міноборони та Військово-морських сил України.

Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на свого кореспондента, близько 20:30 у центрі Севастополя було чути "потужний вибух".

"У центрі Севастополя щось гарно горить", пише Telegram Кримський вітер і публікує фотографію.

Користувачі соцмереж пишуть, що у центрі Севастополя відчувається сильне задимлення з неприємним запахом. Російський гауляйтер Севастополя спробував пояснити його тим, що в районі Південної бухти окупанти застосували "табельні засоби аерозольного маскування".

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Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

15 вересня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російських плавзасобів ракетами Storm Shadow та їхніми французькими версіями SCALP.

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