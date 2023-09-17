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У Севастополі голосно, з різних районів міста повідомляють про "бавовни"

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 21:27
У Севастополі голосно, з різних районів міста повідомляють про

Мешканці тимчасово окупованого Севастополя у Криму повідомляють у соцмережах про гучні звуки, схожі на вибухи, які чути майже у всіх районах міста.

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Як повідомляють, "бавовни" було чути в Балаклаві, на Північній стороні, в районі парку Перемоги (бухта Камишова), а також з боку мису Фіолент, починаючи приблизно з 20:15.

Як заявили окупанти, російські ППО знищили два "БПЛА над південно-західною частиною Криму".

Суспільне повідомляє з посиланням на свої джерела у розвідці, що проводиться спільна операція Головного управління розвідки Міноборони та Військово-морських сил України.

Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на свого кореспондента, близько 20:30 у центрі Севастополя було чути "потужний вибух".

"У центрі Севастополя щось гарно горить", пише Telegram Кримський вітер і публікує фотографію.

Фото – Telegram Crimeanwind

Користувачі соцмереж пишуть, що у центрі Севастополя відчувається сильне задимлення з неприємним запахом. Російський гауляйтер Севастополя спробував пояснити його тим, що в районі Південної бухти окупанти застосували "табельні засоби аерозольного маскування".

Новина доповнюється

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • 15 вересня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російських плавзасобів ракетами Storm Shadow та їхніми французькими версіями SCALP.

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Сергій Бережний
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Севастополь
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