В Севастополе громко, из разных районов города сообщают о "хлопках"
Жители временно оккупированного Севастополя в Крыму сообщают в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы, которые слышны почти во всех районах города.
Как сообщают, "хлопки" были слышны в Балаклаве, на Северной стороне, в районе парка Победы (бухта Камышовая), а также со стороны мыса Фиолент начиная примерно с 20:15.
Как заявили оккупанты, российские ПВО уничтожили два "БПЛА над юго-западной частью Крыма".
Суспільне сообщает со ссылкой на свои источники в разведке, что проводится совместная операция Главного управления разведки Минобороны и Военено-морских сил Украины.
Как сообщают Крым.Реалии со ссылкой на своего корреспондента, около 20:30 в центре Севастополя был слышен "мощный взрыв".
"В центре Севастополя что-то хорошо горит", пишет Telegram Крымский ветер и публикует фотографию.
Пользователи соцсетей пишут, что в центре Севастополя чувствуется сильное задымление с неприятным запахом. Российский гауляйтер Севастополя попытался объяснить его тем, что в районе Южной бухты оккупанты применили "табельные средства аэрозольной маскировки".
Новость дополняется
- В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
- Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
- 15 сентября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение российских плавсредств ракетами Storm Shadow и их французскими версиями SCALP.
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