В Севастополе громко, из разных районов города сообщают о "хлопках"

Жители временно оккупированного Севастополя в Крыму сообщают в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы, которые слышны почти во всех районах города.

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Как сообщают, "хлопки" были слышны в Балаклаве, на Северной стороне, в районе парка Победы (бухта Камышовая), а также со стороны мыса Фиолент начиная примерно с 20:15.

Как заявили оккупанты, российские ПВО уничтожили два "БПЛА над юго-западной частью Крыма".

Суспільне сообщает со ссылкой на свои источники в разведке, что проводится совместная операция Главного управления разведки Минобороны и Военено-морских сил Украины.

Как сообщают Крым.Реалии со ссылкой на своего корреспондента, около 20:30 в центре Севастополя был слышен "мощный взрыв".

"В центре Севастополя что-то хорошо горит", пишет Telegram Крымский ветер и публикует фотографию.

Пользователи соцсетей пишут, что в центре Севастополя чувствуется сильное задымление с неприятным запахом. Российский гауляйтер Севастополя попытался объяснить его тем, что в районе Южной бухты оккупанты применили "табельные средства аэрозольной маскировки".

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В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

15 сентября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение российских плавсредств ракетами Storm Shadow и их французскими версиями SCALP.

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