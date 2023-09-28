До Північної Кореї літав російський VIP-літак Іл-62М. Він перевозить делегації військових: мапа
28.09.2023, 16:43
Кім Чен Ин та Сергій Шойгу (Фото: EPA)
До Північної Кореї цього тижня літав російський літак Іл-62М, який використовують для перевезень військових делегацій. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на сервіс FlightRadar24.
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Відомо, що літак спеціального льотного загону "Росія" Іл-62М із бортовим номером RA-86559 25 вересня здійснив рейс до Пхеньяна після нещодавніх переговорів диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина.
На цьому ж літаку глава Міноборони РФ Сергій Шойгу літав у КНДР у серпні, де Кім хвалився йому північнокорейською зброєю.
Дані FlightRadar24 вказують на те, що літак повернувся до Росії в четвер після дводенного перебування у Північній Кореї.
Північна Корея та Росія на офіційному рівні ніяк не коментували політ.
Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
- У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росію снарядами.
- Північна Корея. У Байдена звернуться до Китаю через військову угоду Путіна та Кім Чен Ина.
- Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" вплив такої допомоги.
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