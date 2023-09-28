До Північної Кореї літав російський VIP-літак Іл-62М. Він перевозить делегації військових: мапа

До Північної Кореї цього тижня літав російський літак Іл-62М, який використовують для перевезень військових делегацій. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на сервіс FlightRadar24.

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На цьому ж літаку глава Міноборони РФ Сергій Шойгу літав у КНДР у серпні, де Кім хвалився йому північнокорейською зброєю.

Дані FlightRadar24 вказують на те, що літак повернувся до Росії в четвер після дводенного перебування у Північній Кореї.

Північна Корея та Росія на офіційному рівні ніяк не коментували політ.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росію снарядами.

Північна Корея. У Байдена звернуться до Китаю через військову угоду Путіна та Кім Чен Ина.

Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" вплив такої допомоги.

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