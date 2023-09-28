В Северную Корею летал российский VIP-самолет Ил-62. Он перевозит делегации военных: карта

В Северную Корею на этой неделе летал российский самолет Ил-62М, который используют для перевозок военных делегаций. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на сервис FlightRadar24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ким Чен Ына. Известно, что самолет специального летного отряда "Россия" Ил-62М с бортовым номером RA-86559 25 сентября совершил рейс в Пхеньян после недавних переговоров диктаторов Владимира Путина

Отмечается, что на этом же самолете глава Минобороны РФ Сергей Шойгу летал в КНДР в августе, где Ким хвастался ему северокорейским оружием.

Данные FlightRadar24 указывают на то, что самолет вернулся в Россию в четверг после двухдневного пребывания в Северной Корее.

Северная Корея и Россия на официальном уровне никак не комментировали полет.

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.

Северная Корея. У Байдена обратятся к Китаю из-за военной сделки Путина и Ким Чен Ына.

Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" влияние такой помощи.

Читайте также: Буданов: Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для "Градов"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.