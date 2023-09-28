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В Северную Корею летал российский VIP-самолет Ил-62. Он перевозит делегации военных: карта

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 16:43
В Северную Корею летал российский VIP-самолет Ил-62. Он перевозит делегации военных: карта - Фото
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

В Северную Корею на этой неделе летал российский самолет Ил-62М, который используют для перевозок военных делегаций. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на сервис FlightRadar24.

Известно, что самолет специального летного отряда "Россия" Ил-62М с бортовым номером RA-86559 25 сентября совершил рейс в Пхеньян после недавних переговоров диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Отмечается, что на этом же самолете глава Минобороны РФ Сергей Шойгу летал в КНДР в августе, где Ким хвастался ему северокорейским оружием. 

Данные FlightRadar24 указывают на то, что самолет вернулся в Россию в четверг после двухдневного пребывания в Северной Корее.

Северная Корея и Россия на официальном уровне никак не комментировали полет. 

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

  • В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.
  • Северная Корея. У Байдена обратятся к Китаю из-за военной сделки Путина и Ким Чен Ына.
  • Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" влияние такой помощи.

Читайте также: Буданов: Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для "Градов"

Дмитрий Гриниченко
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