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Северная Корея. У Байдена обратятся к Китаю из-за военной сделки Путина и Ким Чен Ына

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16.09.2023, 08:56
Северная Корея. У Байдена обратятся к Китаю из-за военной сделки Путина и Ким Чен Ына - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA)

В Белом доме намерены обратиться к Китаю из-за военного сотрудничества России и Северной Кореи после встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон будет работать с Южной Кореей и Японией, чтобы помешать военному сотрудничеству РФ и КНДР. 

"Мы продолжаем сообщать Пекину, что ожидаем, что они выполнят свою ответственность. И мы будем продолжать настаивать на дальнейших действиях в ответ на провокации и другие шаги, которые предпринимает Северная Корея и которые нарушают международное право", — сказал Салливан.

Он отметил, что советовался с коллегами из Токио и Сеула по дальнейшим шагам в отношении России и Северной Кореи в ближайшие недели. О каких именно шагах идет речь, Салливан не уточнил.

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

  • В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.
  • 11 сентября NYT сообщила, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.
  • Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" влияние такой помощи.

Читайте также: NYT о бронепоезде диктатора КНДР: Медленный, пуленепробиваемый, полный вина – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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