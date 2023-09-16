Північна Корея. У Байдена звернуться до Китаю через військову угоду Путіна та Кім Чен Ина

У Білому домі мають намір звернутися до Китаю через військову співпрацю Росії та Північної Кореї після зустрічі диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Вашингтон працюватиме з Південною Кореєю та Японією, щоб завадити військовому співробітництву РФ та КНДР.

"Ми продовжуємо повідомляти Пекіну, що очікуємо, що вони виконають свою відповідальність. І ми продовжуватимемо наполягати на подальших діях у відповідь на провокації та інші кроки, які робить Північна Корея і які порушують міжнародне право", — сказав Салліван.

Він зазначив, що радився з колегами з Токіо та Сеула щодо подальших кроків щодо Росії та Північної Кореї в найближчі тижні. Про які саме кроки йдеться, Салліван не уточнив.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

11 вересня NYT повідомила що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" вплив такої допомоги.

Читайте також: NYT про бронепоїзд диктатора КНДР: Повільний, куленепробивний, повний вина – фото, відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.