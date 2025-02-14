У США ніби махнули рукою на Україну і здалися Путіну – євродепутатка Маве
Адміністрація президента США Дональда Трампа "ніби махнула рукою на Україну і здалася" російському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку в коментарі для статті LIGA.net висловила євродепутатка Аліса Теодореску Маве (Швеція).
На її думку, заяви Трампа означають також повну зміну політики США щодо європейських союзників.
Вона переконана, що Росію не влаштовує лише окупована частина України – держава-агресорка хоче отримати її всю, тому "ніколи не заспокоїться".
Саме тому, на думку Маве, "капітуляція США перед Путіним є такою зрадницькою".
"Неможливо досягти миру через умиротворення агресора. Україна має бути частиною будь-яких переговорів, і ми повинні допомогти їм перемогти. Перемога України над Росією має бути пріоритетом у кожній дискусії", – каже євродепутатка.
12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.
13 лютого глави МЗС країн Європи й України опублікували спільну заяву: вимагають участі у переговорах про завершення війни.