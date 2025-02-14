У США ніби махнули рукою на Україну і здалися Путіну – євродепутатка Маве

Шведська євродепутатка Аліса Маве вважає, що політика Штатів щодо Європи вже буде інакшою

Дзвінок Трампа Путіну розблокував трирічну ізоляцію російського диктатора з боку Заходу (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Адміністрація президента США Дональда Трампа "ніби махнула рукою на Україну і здалася" російському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку в коментарі для статті LIGA.net висловила євродепутатка Аліса Теодореску Маве (Швеція).

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На її думку, заяви Трампа означають також повну зміну політики США щодо європейських союзників.

Вона переконана, що Росію не влаштовує лише окупована частина України – держава-агресорка хоче отримати її всю, тому "ніколи не заспокоїться".

Саме тому, на думку Маве, "капітуляція США перед Путіним є такою зрадницькою".

"Неможливо досягти миру через умиротворення агресора. Україна має бути частиною будь-яких переговорів, і ми повинні допомогти їм перемогти. Перемога України над Росією має бути пріоритетом у кожній дискусії", – каже євродепутатка.