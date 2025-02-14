В США махнули рукой на Украину и сдались Путину – евродепутат Маве
Администрация президента США Дональда Трампа "словно махнула рукой на Украину и сдалась" российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение в комментарии для статьи LIGA.net высказала евродепутат Алиса Теодореску Маве (Швеция).
По ее мнению, заявления Трампа означают также полное изменение политики США в отношении европейских союзников.
Она убеждена, что Россию не устраивает только оккупированная часть Украины – государство-агрессор хочет получить ее всю, поэтому "никогда не успокоится".
Именно поэтому, по мнению Маве, "капитуляция США перед Путиным такая предательская".
"Невозможно достичь мира путем умиротворения агрессора. Украина должна быть частью любых переговоров, и мы должны помочь им победить. Победа Украины над Россией должна быть приоритетом в каждой дискуссии", – говорит евродепутат.
12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
После общения с российским диктатором Трамп позвонил президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.
13 февраля главы МИД стран Европы и Украины опубликовали совместное заявление: требуют участия в переговорах по завершению войны.