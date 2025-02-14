В США махнули рукой на Украину и сдались Путину – евродепутат Маве

Шведская евродепутат Алиса Маве считает, что политика Штатов в отношении Европы уже будет иной

Звонок Трампа Путину разблокировал трехлетнюю изоляцию российского диктатора со стороны Запада (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Администрация президента США Дональда Трампа "словно махнула рукой на Украину и сдалась" российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение в комментарии для статьи LIGA.net высказала евродепутат Алиса Теодореску Маве (Швеция).

По ее мнению, заявления Трампа означают также полное изменение политики США в отношении европейских союзников.

Она убеждена, что Россию не устраивает только оккупированная часть Украины – государство-агрессор хочет получить ее всю, поэтому "никогда не успокоится".

Именно поэтому, по мнению Маве, "капитуляция США перед Путиным такая предательская".

"Невозможно достичь мира путем умиротворения агрессора. Украина должна быть частью любых переговоров, и мы должны помочь им победить. Победа Украины над Россией должна быть приоритетом в каждой дискуссии", – говорит евродепутат.