В топоборонній компанії заявили, що новий уряд Чехії зрозуміє вигоду від постачання снарядів Україні

Представник CSG зауважив, що продовження снарядної ініціативи не тільки в інтересах України, але й Чехії

Андрей Бабіш (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

"Чеська ініціатива", за якою партнери закуповують снаряди для України, є вигідною і для Праги, що також зрозуміє і новий уряд країни. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив Ян Гамачек, директор із зовнішніх зв'язків чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG), чия частка у цій ініціативі є найбільшою.

Журналістка запитала про повідомлення медіа щодо складних стосунків між власником CSG Міхалом Стрнадом та проросійським політиком Андреєм Бабішем під час попередньої каденції останнього. Зокрема, журналісти закидали Стрнаду навіть спробу підготовки замаху на політика. Наразі ж останній формує уряд після перемоги на парламентських виборах.

"Я не можу коментувати медійні спекуляції. Однак CSG готова працювати з будь-яким урядом, який очолить Чеську Республіку в майбутньому. Ми віддані продовженню підтримки України та постачанню не лише чеській армії, а й замовникам за кордоном. Сподіваємося, що новий уряд продовжить підтримувати Україну", – відповів Гамачек.

Він наголосив, що "чеська ініціатива" щодо боєприпасів є вигідною не лише для Києва, але й для Праги, оскільки вона надає роботу чеським компаніям, а ті сплачують податки у своїй країні.

Це те, що, очевидно, має бути в інтересах будь-якого уряду Чехії – тому компанія сподівається, що новий Кабінет міністрів, провівши власну оцінку всієї ініціативи, ухвалив рішення відповідно взяти участь у ній, зауважив представник CSG.

"Ми раді допомогти й готові все пояснити. Наші експерти можуть надати детальні відповіді на всі запитання: скільки боєприпасів було доставлено, звідки, якою була якість... І ми упевнені, що зрештою всі будуть переконані", – акцентував Гамачек.

На його думку, новий уряд країни зрозуміє, що продовження цієї ініціативи "не лише – і головним чином – в інтересах України, але й в інтересах Чеської Республіки".

"Крім того, ініціатива рішуче підтримується президентом Чехії [Петром Павелом], що також слід брати до уваги", – підсумував представник компанії.