В топ-оборонной компании заявили, что новый Кабмин Чехии поймет выгоду от поставок снарядов Украине

Представитель CSG отметил, что продолжение снарядной инициативы не только в интересах Украины, но и Чехии

Андрей Бабиш (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

"Чешская инициатива", по которой партнеры закупают снаряды для Украины, является выгодной и для Праги, что также поймет и новое правительство страны. Об этом в интервью LIGA.net заявил Ян Гамачек, директор по внешним связям чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG), чья доля в этой инициативе является наибольшей.

Журналистка спросила о сообщениях медиа о сложных отношениях между владельцем CSG Михалом Стрнадом и пророссийским политиком Андреем Бабишем во время предыдущей каденции последнего. В частности, журналисты обвиняли Стрнада даже в попытке подготовки покушения на политика. Сейчас последний формирует правительство после победы на парламентских выборах.

"Я не могу комментировать медийные спекуляции. Однако CSG готова работать с любым правительством, которое возглавит Чешскую Республику в будущем. Мы преданы продолжению поддержки Украины и снабжению не только чешской армии, но и заказчикам за рубежом. Надеемся, что новое правительство продолжит поддерживать Украину", – ответил Гамачек.

Он подчеркнул, что "чешская инициатива" по боеприпасам выгодна не только для Киева, но и для Праги, поскольку она предоставляет работу чешским компаниям, а те платят налоги в своей стране.

Это то, что, очевидно, должно быть в интересах любого правительства Чехии – поэтому компания надеется, что новый Кабинет министров, проведя собственную оценку всей инициативы, принял решение соответственно участвовать в ней, отметил представитель CSG.

"Мы рады помочь и готовы все объяснить. Наши эксперты могут предоставить детальные ответы на все вопросы: сколько боеприпасов было доставлено, откуда, каким было качество И мы уверены, что в конце концов все будут убеждены", – акцентировал Гамачек.

По его мнению, новое правительство страны поймет, что продолжение этой инициативы "не только – и главным образом – в интересах Украины, но и в интересах Чешской Республики".

"Кроме того, инициатива решительно поддерживается президентом Чехии [Петром Павелом], что также следует принимать во внимание", – подытожил представитель компании.