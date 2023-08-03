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В Україні майже не залишилося шанувальників Сталіна, у Росії його популярність зростає – опитування

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 11:51
В Україні майже не залишилося шанувальників Сталіна, у Росії його популярність зростає – опитування - Фото
Погруддя Йосипа Сталіна (Фото: EPA)

Серед громадян України майже не залишилося людей, які позитивно ставляться до радянського диктатора Йосипа Сталіна, водночас у Росії його популярність зростає. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Левада-центру.

Як зазначається, КМІС регулярно ставить питання щодо ставлення до Сталіна у формулюванні "Як ви особисто загалом ставитеся до Сталіна?".

Респондент міг вибрати одну з відповідей: "із захопленням", "з повагою", "із симпатією", "байдуже", "з неприязню, роздратуванням", "зі страхом", "з огидою, ненавистю". Перші три опції фактично відповідають позитивному ставленню до Сталіна, останні три – негативному.

До Революції Гідності меншість українців (23%) мали позитивне ставлення до Сталіна. Але негативне ставлення ще не домінувало (37%). Влітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%.

Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (певне зниження завдяки зростанню з 23% до 26% байдужих), позитивно – лише 4%.

В Україні майже не залишилося шанувальників Сталіна, у Росії його популярність зростає – опитування

Є регіональні особливості сприйняття. Якщо на Заході й у Центрі впевнена більшість негативно ставляться до Сталіна, то на Півдні та Сході близько половини (плюс третина має байдуже ставлення).

В Україні майже не залишилося шанувальників Сталіна, у Росії його популярність зростає – опитування

В Україні майже не залишилося шанувальників Сталіна, у Росії його популярність зростає – опитування

У контексті повномасштабного вторгнення Росії в КМІС вважають доречним порівнювати динаміку ставлення до Сталіна серед громадян України та населення Росії (за даними Левада-центру) за останні понад 10 років.

В Україні майже не залишилося шанувальників Сталіна, у Росії його популярність зростає – опитування

У Росії між 2012 та 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

Опитування проводилося протягом 26 травня – 5 червня 2023 року методом телефонних інтерв'ю. Опитано 984 респонденти віком від 18 років і старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Помилка такої вибірки не перевищує 3,4%.

  • У 2021 році 56% росіян погоджувалися з тим, що "Сталін – великий вождь", в Україні ця цифра становила 16%. У 2019 році кількість шанувальників Сталіна у Росії становила 70%, а в Україні – ті ж 16%.

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Наталія Медведєва
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опитуваннякмісйосип сталін
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