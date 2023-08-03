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В Украине почти не осталось поклонников Сталина, в РФ его популярность растет – опрос

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 11:51
В Украине почти не осталось поклонников Сталина, в РФ его популярность растет – опрос - Фото
Бюст Иосифа Сталина (Фото: EPA)

Среди граждан Украины почти не осталось людей, которые положительно относятся к советскому диктатору Иосифу Сталину, в то же время в России его популярность растет. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и Левада-центра.

Как отмечается, КМИС регулярно задает вопросы относительно отношения к Сталину в формулировке "Как вы лично в целом относитесь к Сталину?".

Респондент мог выбрать один из ответов: "с восторгом", "с уважением", "с симпатией", "безразлично", "с неприязнью, раздражением", "со страхом", "с отвращением, ненавистью". Первые три опции фактически соответствуют положительному отношению к Сталину, последние три – отрицательному.

До Революции Достоинства меньшинство украинцев (23%) имели положительное отношение к Сталину. Но негативное отношение еще не доминировало (37%). Летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла 5%.

По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину (некоторое снижение за счет роста с 23% до 26% безразличных), положительно – лишь 4%.

В Украине почти не осталось поклонников Сталина, в РФ его популярность растет – опрос

Есть региональные особенности восприятия. Если на Западе и в Центре уверенное большинство негативно относятся к Сталину, то на Юге и Востоке около половины (плюс треть имеет безразличное отношение).

В Украине почти не осталось поклонников Сталина, в РФ его популярность растет – опрос

В Украине почти не осталось поклонников Сталина, в РФ его популярность растет – опрос

В контексте полномасштабного вторжения России в КМИС считают уместным сравнивать динамику отношения к Сталину среди граждан Украины и населения России (по данным Левада-центра) за последние более 10 лет.

В Украине почти не осталось поклонников Сталина, в РФ его популярность растет – опрос

В России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%.

Опрос проводился в течение 26 мая – 5 июня 2023 года методом телефонных интервью. Опрошены 984 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Ошибка такой выборки не превышает 3,4%.

  • В 2021 году 56% россиян соглашались с тем, что "Сталин – великий вождь", в Украине эта цифра составляла 16%. В 2019 году количество поклонников Сталина в России составляло 70%, а в Украине – те же 16%.

Читайте также: Евродепутат о причине войны РФ против Украины: Мир осудил Гитлера и не осудил Сталина

Наталья Медведева
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Иосиф Сталинопроскмис
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