В Україні загинув польський журналіст Кшиштоф Горжелак, який воював проти Росії

Кшиштоф Горжелак (Фото: Scyzoryk się otwarty)

В Україні загинув доброволець Збройних Сил України, 45-річний журналіст із Польщі Кшиштоф Горжелак. Про це повідомило медіа Scyzoryk się otwarty.

Горжелак жив у місті Кельце, де започаткував місцевий портал Nasze Kielce. На російсько-українську війну він пішов добровольцем два роки тому.

Військовослужбовець загинув 30 травня, в нього залишилися батьки, брат і донька.

"Ця війна жорстоко нагадала нам про себе, смерть Кшишека, мешканця Кельце, друга, викликає сльози на очах і змушує нас усвідомити – ця війна зовсім поруч, вона зараз, вона абсурдна і має закінчитися якомога швидше", – йдеться у повідомленні Scyzoryk się otwarty.

Зазначається, що Горжелака поховають в Україні.

(Фото: Scyzoryk się otwarty)

(Фото: Scyzoryk się otwarty)