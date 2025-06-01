В Украине погиб польский журналист Кшиштоф Горжелак, воевавший против России

Кшиштоф Горжелак (Фото: Scyzoryk się otwarty)

В Украине погиб доброволец Вооруженных Сил Украины, 45-летний журналист из Польши Кшиштоф Горжелак. Об этом сообщило медиа Scyzoryk się otwarty.

Горжелак жил в городе Кельце, где основал местный портал Nasze Kielce. На российско-украинскую войну он ушел добровольцем два года назад.

Военнослужащий погиб 30 мая, у него остались родители, брат и дочь.

"Эта война жестоко напомнила нам о себе, смерть Кшишека, жителя Кельце, друга, вызывает слезы на глазах и заставляет нас осознать – эта война совсем рядом, она сейчас, она абсурдна и должна закончиться как можно скорее", – говорится в сообщении Scyzoryk się otwarty.

Отмечается, что Горжелак будет похоронен в Украине.

(Фото: Scyzoryk się otwarty)

(Фото: Scyzoryk się otwarty)