В уряді анонсували 1 млрд грн на усунення наслідків обстрілів РФ у дев'яти областях – деталі

Нове фінансування від Кабміну буде спрямована на п'ять напрямків, у тому числі – будівництво й облаштування укриттів

Юлія Свириденко (Фото: ZUZANA GOGOVA / EPA)

Уряд виділить 1 млрд грн на усунення наслідків ударів окупантів у прифронтових областях, що постраждали найбільше, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про надання коштів для 93 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

За словами чиновниці, 1 млрд грн буде спрямовано на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

"Ворог продовжує обстріли щоночі. Наш виклик незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину. Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах", – зазначила прем'єрка.

Також, на тлі нової операції антикорупційних відомств "Мідас", Свириденко повідомила, що Кабмін ініціював проведення аудиту всіх державних компаній, зокрема енергетичних.