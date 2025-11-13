В Кабмине анонсировали 1 млрд грн на устранение последствий обстрелов РФ в девяти областях

Новое финансирование от правительства будет направлено на пять направлений, в том числе – строительство и обустройство укрытий

Юлия Свириденко (Фото: ZUZANA GOGOVA / EPA)

Правительство выделит 1 млрд грн на устранение последствий ударов оккупантов в прифронтовых областях, пострадавших больше всего, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о предоставлении средств для 93 общин Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Читайте также Где смотреть графики отключения света – подборка приложений

По словам чиновницы, 1 млрд грн будет направлен на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса горючего.

"Враг продолжает обстрелы каждую ночь. Наш вызов неизменен – обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью. Я на постоянной связи с регионами. 24/7 продолжаются ремонтные работы – на подстанциях "Укрэнерго" и на объектах генерации. Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям уменьшаем их продолжительность. Спасибо всем энергетикам за ежедневную работу в сверхтяжелых условиях", – отметила премьер.

Также, на фоне новой операции антикоррупционных ведомств "Мидас", Свириденко сообщила, что Кабмин инициировал проведение аудита всех государственных компаний, в частности энергетических.