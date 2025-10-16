В усій Україні оголосили аварійні відключення електрики
Ввечері 16 жовтня аварійні відключення світла були застосовані в усіх областях України. Про це повідомила національна компанія Укренерго.
"Через складну ситуацію в енергосистемі – В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться у дописі від 18:53.
Також, додали в Укренерго, до кінця 16 жовтня по всій Україні для промислових споживачів продовжують діяти графіки обмеження потужності.
Оператор анонсує, що у п'ятницю, 17 числа, такі графіки для промисловості заплановані в усіх областях з 7:00 до 22:00.
Тим часом на Чернігівщині місцеве обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень світла.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – підсумовують у нацкомпанії.
- Погіршення ситуації в енергосистемі України відбулось через масовані російські атаки по інфраструктурі.
