В усій Україні оголосили аварійні відключення електрики

Укренерго повідомило про складну ситуацію в системі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ввечері 16 жовтня аварійні відключення світла були застосовані в усіх областях України. Про це повідомила національна компанія Укренерго.

"Через складну ситуацію в енергосистемі – В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться у дописі від 18:53.

Також, додали в Укренерго, до кінця 16 жовтня по всій Україні для промислових споживачів продовжують діяти графіки обмеження потужності.

Оператор анонсує, що у п'ятницю, 17 числа, такі графіки для промисловості заплановані в усіх областях з 7:00 до 22:00.

Тим часом на Чернігівщині місцеве обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень світла.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – підсумовують у нацкомпанії.