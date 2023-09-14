У Південній Кореї заявили, що Путін і Кім Чен Ин укладають "якусь військову угоду"

Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо заявив, що Росія та Північна Корея, схоже, укладають "якусь військову угоду". Його заяву цитує CNN.

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За його словами, Сеул стурбований щодо військової співпраці Пхеньяна та Москви після зустрічі диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина на Далекому Сході.

Він зазначив, що про військову угоду між країнами свідчать нещодавні візити Кіма на заводи з виробництва боєприпасів, а також приїзд глави Міноборони РФ Сергія Шойгу до КНДР.

"Я не можу не відчувати глибокого занепокоєння з приводу військової співпраці та операції з постачання зброї. Це незаконні дії, які призведуть дві країни до самостійної ізоляції та регресу", — сказав Кім Юн Хо.

Міністр заявив, що Північна Корея зіткнеться з "сильнішою відповіддю" з боку Південної Кореї, США та Японії, "чим більше вона чіплятиметься за свої ядерні розробки".

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

11 вересня NYT повідомила, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги.

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