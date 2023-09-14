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В Южной Корее заявили, что Путин и Ким Чен Ын заключают "какую-то военную сделку"

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 10:19
В Южной Корее заявили, что Путин и Ким Чен Ын заключают
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Министр объединения Южной Кореи Ким Юн Хо заявил, что Россия и Северная Корея, похоже, заключают "какую-то военную сделку". Его заявление цитирует CNN.

По его словам, Сеул обеспокоен относительно военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы после встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына на Дальнем Востоке. 

Он отметил, что о военной сделке между странами свидетельствуют недавние визиты Кима на заводы по производству боеприпасов, а также приезд главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. 

"Я не могу не испытывать глубокой обеспокоенности по поводу военного сотрудничества и сделки по поставкам оружия. Это незаконные действия, которые приведут две страны к самостоятельной изоляции и регрессу", — сказал Ким Юн Хо. 

Министр заявил, что Северная Корея столкнется с "более сильным ответом" со стороны Южной Кореи, США и Японии, "чем больше она будет цепляться за свои ядерные разработки".

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

  • В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.
  • 11 сентября NYT сообщила, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.
  • Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" влияние такой помощи.

Читайте также: NYT о бронепоезде диктатора КНДР: Медленный, пуленепробиваемый, полный вина – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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