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У Запоріжжі військком незаконно мобілізував вантажівки на 11 млн грн – ДБР

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 14:05
У Запоріжжі військком незаконно мобілізував вантажівки на 11 млн грн – ДБР - Фото
Фото: ДБР

У Запоріжжі посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування отримав підозру від Держбюро розслідувань. За даними слідства, він безпідставно вилучив у підприємства вантажівки, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ цей офіцер займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення на "свій смак".

У березні 2022 року фігурант з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що розташована за межами територіальної юрисдикції, пише ДБР.

Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було, зауважують правоохоронці.

"У працівника військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств", – пише відомство.

ДБР зазначає, що посадовець з порушеннями зміг вилучити лише ті автівки, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія, загалом було відібрано чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн.

Офіцер отримав підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Пояснення Ліга Закон: Що потрібно знати про вилучення транспортних засобів під час мобілізації

  • ДБР заявило про викриття незаконної схеми в Одеському районному ТЦК, котра допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.
  • Відомство заявило про викриття в Івано-Франківську схеми, за якою до підрозділів охорони ТЦК фіктивно зараховували родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.
  • ДБР стверджує, що у Вінниці працівники місцевого ТЦК за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Читайте також: Обласного військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час воєнного стану

Артем Джеріпа
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