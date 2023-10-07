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В Запорожье военком незаконно мобилизовал грузовики на 11 млн грн – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 14:05
В Запорожье военком незаконно мобилизовал грузовики на 11 млн грн – ГБР - Фото
Фото: ГБР

В Запорожье чиновник Центрального объединенного районного территориального центра комплектования получил подозрение от Госбюро расследований. По данным следствия, он безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации грузовики на сумму в 11 млн грн.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ этот офицер занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия на "свой вкус".

В марте 2022 года фигурант с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, находящуюся за пределами территориальной юрисдикции, пишет ГБР.

Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было, отмечают правоохранители.

"У работника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий", – пишет ведомство.

ГБР отмечает, что чиновник с нарушениями смог изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя, в общей сложности были отобраны четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн.

Офицер получил подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Объяснение Лига Закон: Что нужно знать об изъятии транспортных средств во время мобилизации

  • ГБР заявило о разоблачении незаконной схемы в Одесском районном ТЦК, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.
  • Ведомство заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы, по которой в подразделения охраны ТЦК фиктивно относились родственники руководства города, а также футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.
  • ГБР утверждает, что в Виннице работники местного ТЦК за деньги придумывали украинским мужчинам "диагнозы", что делало их непригодными к службе и позволяло выезжать за границу во время военного положения.

Читайте также: Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения

Артём Джерипа
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